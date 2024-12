Marche, i musei da visitare a Natale e Santo Stefano

Ancona, 24 dicembre 2024 - Natale e Santo Stefano al museo. Non mancano visite guidate e mostre, nelle Marche, da visitare anche nei giorni di festa. Tesori da scoprire in ogni provincia. Alcuni il 25 dicembre sono chiusi, ma quasi tutti sono aperti invece il 26 dicembre. Una parentesi culturale, artistica e divertente nella maratona dei pranzi smaltendo l’abbuffata dei giorni precedenti passeggiando tra le bellezze del territorio. Un piacere per gli occhi e un nutrimento per l’anima.

Prezioso il supporto di Fondazione Marche Cultura per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale regionale.