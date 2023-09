Una città da gustare che profuma di caffè

Fano, 28 settembre 2023 – Il caffè e la moretta protagonisti della VII edizione di "Una Città da Gust@re" che si svolgerà fino al 29 settembre e il 5 e il 6 ottobre, sui temi dello spreco alimentare e dell’incidenza dei cambiamenti climatici sulle colture agricole. In particolare questa VII edizione sarà dedicata a "Cibo, lavoro, turismo e sostenibilità". A destare curiosità l’evento di domani alle 15.30, nel giardino interno alla Rocca Malatestiana, quando dieci baristi esperti saranno chiamati a scegliere il miglior caffè per la preparazione della moretta. Saranno 6 le miscele prese in esame, messe a disposizione da Caffè River, ciascuna delle quali di altissimo livello ma con differenti proporzioni di caffè arabica e robusta.

"Sarà un’occasione unica – fanno sapere gli organizzatori – per capire che tipo di miscela di caffè si adatti maggiormente alla preparazione della perfetta moretta fanese". L’evento, ad ingresso libero, si svolgerà in collaborazione con Aibes e Ais, sponsor tecnico Tomassoni, e la partecipazione straordinaria dell’enogastronomo Alfredo Antonaros, di Raffaele Papi (Ais) e di Leonardo Paialunga (Aibes), che faranno parte della giuria. Al termine dell’evento sarà offerta una degustazione della perfetta moretta fanese.

“Una Città da Gust@re”, dopo l’avvio ieri mattina alla Darsena Borghese con i bambini delle primarie impegnati a riflettere sui temi dello spreco alimentare, prosegue oggi con gli incontri dedicati a "cibo, lavoro e sostenibilità", alla chiesa di Santa Maria del Gonfalone. Invece oggi e domani il protagonista sarà il caffè con incontri alla chiesa di Santa Maria del Suffragio (giovedì 28, alle 18) e nel giardino interno della Rocca Malatestiana (venerdì 29 alle 9.30 e alle 15.30). Il caffè tornerà anche nella giornata di giovedì 5 ottobre, sempre alla chiesa di Santa Maria del Suffragio con due appuntamenti, a partire dalle 18, mentre venerdì 6 ottobre alla mediateca Montanari si affronteranno i temi della "tecnologia digitale a supporto del turismo e dell’enogastronomia". La giornata conclusiva si chiuderà con la visita guidata alla città da parte degli studenti dell’indirizzo turistico del Polo 3 (per le prenotazioni: [email protected].