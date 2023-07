Vestali e centurioni: così la Fano dei Cesari infiammerà il Pincio

Oltre 2mila figuranti per rievocare gli antichi fasti romani e 600 posti a sedere per godersi gli spettacoli al Pincio. Comincia stasera alle 21 la cinque giorni della Fano dei Cesari, con il rito di apertura del "Sacro fuoco" curato del gruppo Vestali della Colonia Ivlia Fanestris. Con la presentazione dell’evento e l’accensione del braciere prende il via ufficialmente la manifestazione carnascialesca dell’estate fanese che trasforma la città nell’antica Fanum Fortunae. Cinque giornate per rievocare le origini romane tra feste, giochi e baccanali. Un salto indietro nel tempo di oltre 2000 anni, grazie all’incessante lavoro di ricerca della Colonia Ivlia Fanestris, che ha coinvolto rievocatori storici da tutta Italia, figuranti che sono giunti in città per allestire i propri accampamenti nel centro storico e simulare riti, combattimenti e danze durante tutte le giornate dell’evento.

Stasera l’inaugurazione con lo spettacolo delle Vestali, domani sarà invece la giornata delle famiglie con i giochi al Pincio e la corsa delle Bighette. Giovedì e venerdì, alle ore 21.30, sarà possibile partecipare alle visite della Fano sotterranea a cura dell’Archeoclub di Fano prenotandosi al 339.8070687. Ed è opportuno prenotarsi anche per le tante cene in abito da romani previste in questa edizione. Venerdì ad esempio è la giornata degli spettacoli, da quelli in toga, al teatro storico fino ai combattimenti e le due cene spettacolo in costume romano: alle 19.30 in Piazza Andrea Costa "SPQF - Solo Party Questi Fanesi" accompagnata dal dj set di Zaffo DJ e Francesco Cangiotti, col vocalist Matteo Romaldini dj (prevendita biglietti: Caffe Cavour via Cavour 1; 20.9 Piazza XX Settembre 32; Caffetteria Garibaldi via Garibaldi 21; Z Beach Chalet S.S. 16 Baia del Re; Splash viale Adriatico 19; Bagni Carlo viale Adriatico 14) e alle 20.30 al Pino Bar "Cena con delitto" (40 euro info e prenotazioni 0721.803339 – 331.7233096). Sabato alle 20.30 in piazza Andrea Costa "Bacchanalia", la Festa delle Fazioni in costume romano (costo 20 euro) con accompagnamento musicale anni ‘70 e ‘80 a cura de "The Python".

Sabato sono in programma i Ludi Fortunae ovvero le quattro fazioni cittadine si sfideranno a suon di spettacoli e rappresentazioni dal tema "Le feste e le cerimonie di Roma antica" e poi a seguire Bacchanalia, la festa in costume romano con cena tipica su prenotazione.

Domenica lo spettacolo più atteso, della competizione equestre che conclude le sfide cittadine. Per godersi gli spettacoli di danza del sabato e la Corsa delle Bighe della domenica al Pincio, con circa 1500 cittadini che sfileranno in abito romano, è necessario acquistare il biglietto (da 3 a 8 euro) su liveticket.