Acuti, rinforzo per la Smartsystem: "Società seria con un progetto ambizioso"

La Smartsystem sferra il terzo colpo di mercato. Da Siena arriva il centrale Alessandro Acuti proveniente dalla scuola del Trentino Volley Classe 2000, 199 cm, il bolzanino ha giocato oltre a Siena anche a Motta di Livenza in serie A2 conquistando i quarti di finale playoff nella prima stagione: "Nel 2020 – ricorda il nuovo centrale virtussino – ho esordito anche in Champions con Trento, ma gli anni della crescita tecnica sono stati gli ultimi". Un bagaglio tecnico che Acuti metterà a disposizione della Virtus: "La società è seria e ambiziosa – prosegue il trentino – con un progetto importante. E questo è stato semplice capirlo, è bastato guardare la fase finale dei playoff, da lì ho capito tutto". Anche Alessandro viene da una stagione importante con la promozione in Superlega mancata per un soffio con Siena: "Stagione molto positiva – afferma Acuti – avevamo un roster di livello, penso di aver dato il mio contributo, ora sono a disposizione e pronto per dare il mio apporto a Fano". Rispetto a Siena la società virtussina ha comunque un obiettivo un po’ diverso, ma il team che si sta allestendo è comunque di valore: "Assolutamente sì – conclude Acuti – verrà fuori una squadra dal giusto mix, esperta e giovane, con un allenatore importante e sono sicuro che ci divertiremo. Il livello sarà decisamente più alto di quello della serie A3, ma questo non ci deve fare paura".

