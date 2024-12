Giuseppe Miranda presidente provinciale di Italia Viva

E’ il dottor Giuseppe Miranda il nuovo presidente provinciale di Italia Viva. La sua elezione, all’unanimità, si è svolta nel corso dell’assemblea tenutasi a Fano nei giorni scorsi e convocata dal presidente regionale del partito Fabiola Caprari (insieme in foto). Pesarese, 46enne, chirurgo all’ospedale di Torrette di Ancona, il neo presidente ha evidenziato: "Vogliamo riportare Italia Viva al centro del dibattito politico provinciale. Il nostro obiettivo è ambizioso: dare voce a tutti gli elettori che desiderano un cambiamento concreto, attraverso riforme coraggiose e una politica che metta al primo posto lo sviluppo del territorio e della regione". Miranda ha aggiunto: "Il nostro impegno non sarà solo politico, ma anche profondamente radicato nei problemi concreti dei cittadini: sanità, scuola, trasporti e lavoro. Abbiamo già aperto le porte ai cittadini".

Nel corso dell’assemblea, Fabiola Caprari ha sottolineato l’importanza di questo momento per il rilancio del partito nella provincia: "Oggi più che mai è fondamentale ripartire con slancio. Italia Viva dimostra ancora una volta la sua capacità di guardare al futuro e investire su figure di valore e competenza. Giuseppe Miranda rappresenta la persona giusta per guidare il nostro partito in una fase decisiva, caratterizzata da sfide importanti, come le prossime elezioni regionali del 2025". Caprari ha anche ringraziato la precedente presidente provinciale, Laura Valentini, che ha deciso di lasciare l’incarico per motivi personali. "In vista delle regionali – si è detto nei vari interventi assembleari -, il partito si propone come punto di riferimento per chi cerca una politica di centro che possa portare cambiamenti significativi".

Sandro Franceschetti