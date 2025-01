I nodi di Metaurilia, il Comitato scende in campo

Un nuovo anno inizia e con esso, per gli abitanti di Metaurilia, si riaccende la speranza di vedere realizzati importanti passi avanti per il loro territorio. Dopo le festività, è tempo di pianificare un anno ricco di prospettive, progetti e impegni per il futuro. Il Comitato per la Spiaggia Libera di Metaurilia affila quindi le unghie per affrontare le sfide che verranno, decidendo di supportare, ma anche pungolando, l’amministrazione comunale fanese per garantire condivisione e concretezza nei numerosi interventi previsti. Su cui non non vogliono ci siano ulteriori ritardi. "La nostra visione è chiara: agire con determinazione per tutelare e valorizzare le spiagge", afferma Michele Tanzi, referente del Comitato, che nei prossimi giorni presenterà proposte dettagliate, accompagnate da una planimetria per guidare gli interventi. Tra i progetti imminenti, riprenderanno i lavori del secondo stralcio delle scogliere e quelli dell’Adriatic Link di Terna.

"È fondamentale pianificare le opere compensative già concordate con l’Amministrazione", spiegano i cittadini. Un altro elemento chiave è il terzo stralcio della Ciclovia Adriatica, affidato alla Regione Marche. L’infrastruttura migliorerà la mobilità sostenibile e sarà il pilastro per l’Oasi di Metaurilia e la valorizzazione della spiaggia libera. "La messa in sicurezza idraulica lungo il tratto della ciclovia è un passo preliminare indispensabile", sottolinea Tanzi, che aggiunge: "Presenteremo presto proposte per ripristinare le aree balneari pubbliche". Tra le priorità del Comitato ci sono i nuovi sottopassi pedonali per l’accesso alla spiaggia, previsti nelle opere compensative dell’Adriatic Link. "Riprenderemo gli impegni del sindaco in campagna elettorale, affinché queste opere rientrino in un piano pluriennale", afferma Tanzi. Intanto, il vicesindaco Loretta Manocchi ha annunciato che gli interventi non coperti dai fondi Terna saranno inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Il Comitato chiede di ottimizzare tempi e costi, affrontando anche questioni aperte, come la riduzione della spiaggia libera a nord della concessione Palm Beach, causata dai lavori del primo stralcio delle scogliere. Parallelamente, RFI sta collaborando con l’Amministrazione per la messa in sicurezza della sede ferroviaria.

"Metaurilia ha un grande potenziale, e faremo di tutto per valorizzarlo, collaborando con istituzioni e cittadini", conclude Tanzi.

Tiziana Petrelli