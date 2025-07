Morìa di negozi nell’entroterra?: "Noi resistiamo da quarant’anni"

di Sandro FranceschettiDa 40 anni il loro sorriso accompagna quotidianamente tante casalinghe e residenti di San Giorgio e dei paesi vicini. Sono le sorelle Luana e Anna Rosati, che il primo luglio hanno festeggiato gli 8 lustri consecutivi alla guida del loro negozio di generi alimentari, casalinghi e tabacchi nel centro del paese, in via Garibaldi. "Abbiamo rilevato l’esercizio proprio il primo luglio del 1985 da Vittorio Santini e sua moglie Marta – raccontano le due sorelle, che all’epoca avevano 22 e 17 anni -. Da allora non siamo mai mancate, con la stanchezza per tante ore dietro al bancone compensate dal bel rapporto con i clienti, spesso veri e propri amici".

"Se siamo arrivate a 40 anni di attività e abbiamo ancora voglia di proseguire a lungo, dobbiamo dire grazie a tutti i nostri clienti", aggiungono Luana e Anna, che poi raccontano un aneddoto curioso e tenero: "Riguarda l’indimenticabile parroco don Giorgio Spinaci (spentosi nel 2018, ndr) che per tanti anni, a Natale, è venuto a ordinare e ritirare più di 50, 60 panettoni al cioccolato, per poi donarli alle famiglie meno abbienti e soprattutto agli anziani. Da allora, così tanti panettoni non li abbiamo più venduti".

A festeggiare Luana e Anna è arrivato anche il sindaco Sebastianelli, che ha consegnato alle due sorelle una pergamena con la scritta: "Esempio di intraprendenza imprenditoriale e passione. In occasione dei 40 anni di attività un attestato di gratitudine e riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale di Terre Roveresche per la serietà, la dedizione e l’attenzione prestata alla clientela". Del resto, è proprio la presenza di esercizi come quello di Luana e Anna, che consentono a piccoli centri come San Giorgio (poco più di mille anime) di mantenere la necessaria vitalità e di essere attrattivi anche per giovani famiglie.

Le due sorelle aggiungono: "Gestire un negozio in una piccola realtà è anche un po’ svolgere una funzione sociale, di vicinanza ai propri compaesani, che talvolta ti arrivano in negozio in pigiama, oppure in accappatoio, perché qui ci conosciamo tutti e siamo una piccola grande famiglia, dove contano i valori autentici e non le esteriorità". All’augurio per i 40 anni del negozio di Luana e Anna va aggiunto l’auspicio che altre realtà simili riescano a resistere, a salvaguardia dei centri dell’entroterra.