Note di violino alla Corte malatestiana. Si alza il sipario dopo anni di silenzio

La Corte malatestiana di Fano è pronta ad accogliere il pubblico (600 spettatori) e dopo anni di silenzio, con Corte in Scena, torna a proporsi come punto di riferimento della vita culturale cittadina. C’è attesa per vedere come risponderà il pubblico alla riapertura della Corte: un momento fortemente simbolico, voluto dal Comune come segnale di rilancio del patrimonio culturale fanese. Si parte questa sera, alle 21, con il concerto inaugurale del violinista Marco Santini. "Sarà l’occasione – commenta il presidente della Fondazione Teatro, Stefano Mirisola – per celebrare insieme la rinascita di questo luogo unico". "La cultura – aggiunge il sindaco Luca Serfilippi – è fondamentale per la vitalità del centro storico". L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione allo 0721 800750.