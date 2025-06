Conservatorio, concerti dal sapore settecentesco

Ancora un appuntamento con I Concerti del Conservatorio, promossi dall’Istituto musicale cittadino. Il titolo della serata musicale di oggi (Palazzo Olivieri, ore 21) – Affetti e stravaganze settecentesche – rimanda al secolo delle crinoline e delle sete raffinate delle dame, tra delicate invenzioni sonore e turbamenti sentimentali. In apertura di concerto la Sonata in sol minore op. 1 n. 10 di Giuseppe Tartini, detta La Didone Abbandonata, celebre pagina violinistica affidata a Benedetta Nasini con Antonio D’Abramo al pianoforte. Segue la Sonata in do minore di František Benda per viola e pianoforte, interpretata da Chiara Avati e Giorgia Borgacci al pianoforte. La chitarra è lo strumento protagonista della seconda parte, con due composizioni che abbandonano temporaneamente le atmosfere classiche: Gianmarco D’Emilio proporrà la Fantasia op. 19 di Luigi Legnani e la Sonatina di Federico Moreno Torroba. Si torna nuovamente al Settecento a fine concerto con le arie e duetti da Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart interpretate da Lifei Wang (Susanna), Xinyue Zhang (Contessa), Xinru Chen (Cherubino) e Yunzhong Wang (Figaro), accompagnati al pianoforte da Alessandro Cassano.

