Rientrava dalle vacanze, muore in autostrada

Fano, 17 settembre 2024 – Tragico incidente stradale ieri pomeriggio lungo la A14, nel tratto tra Marotta e Fano. E’ di una persona morta e due feriti, uno in maniera estremamente seria, il bilancio dello scontro tra un mezzo pesante italiano e un van 9 posti con targa straniera che si è verificato a pochi chilometri dal casello di Fano. Stavano rientrando in Germania al termine delle loro vacanze in sud Italia, due coniugi tedeschi, Robert e Nadja Isabella Spormaier, quando alle 13.50 hanno incrociato il loro infausto destino. Il van su cui viaggiavano, infatti, si è scontrato a velocità sostenuto contro un mezzo pesante di una ditta di Rimini, che era in manovra lungo la prima corsia dell’autostrada, in direzione nord.

Dai primi accertamenti della Polizia Autostradale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso al comando dell’ispettore Matteo Giovannini, pare che il camion condotto da un 49enne originario dello Sri Lanka (allestito con un cassone, e del peso di 70 quintali circa), stesse uscendo da una piazzola di sosta proprio mentre sulla prima corsia stava transitando il van tedesco, con alla guida il 56enne Spormaier. L’uomo non ha fatto in tempo ad allargarsi a sinistra, forse perché non aveva lo spazio per farlo, essendo stato a quell’ora molto intenso il traffico sull’A14.

Inevitabile è stato quindi l’impatto tra i due mezzi, il posteriore sinistro del camion e la fiancata destra dell’auto, proprio nel punto in cui era seduta come passeggera la signora Spormaier, 55 anni, che deceduta sul colpo. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere contorte il marito, trasportato in Eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove in serata lo hanno raggiunto i poliziotti per verificare le sue condizioni e provare a raccogliere la sua testimonianza.

Per fare atterrare Icaro lungo la carreggiata, è stato necessario chiudere entrambe le corsie autostradali, con forti disagi alla circolazione e oltre 5 chilometri di coda. Poi la viabilità in direzione nord, per ore, è proseguita sulle sole due corsie più esterne, per permettere i rilievi e le operazioni di pulizia e messa in sicurezza. Per tutto il tempo un pietoso velo bianco ha ricoperto il corpo della donna, in attesa dell’autorizzazione del pm di turno al suo recupero da parte della ditta specializzata. E stato invece trasportato al pronto soccorso di Fano per gli accertamenti del caso, l’autista del camion che dopo l’urto è finito perpendicolare all’autostrada, invadendo sia la prima corsia che quella di emergenza.

