Incidente in A14, scontro tra furgone e auto a Fano: un morto e due feriti

Fano, 16 settembre 2024 – Tragico incidente in autostrada nel tratto di A14 tra Marotta e Fano: una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito a uno scontro tra un furgone e un'auto.

A bordo dell’autovettura erano presenti tre persone: una di loro è deceduta, le altre due sono rimaste ferite e trasportate, rispettivamente, all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona e all'ospedale di Fano. Per il soccorso è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza e l'atterraggio ha comportato dunque la chiusura dell'autostrada sia in direzione Nord che in direzione Sud, per qualche minuto, generando una grande coda sul tratto A14. In particolare in direzione nord le file hanno raggiunto i 5 km.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale medico, i vigili del fuoco che hanno estratto i tre occupanti dell'auto, e la polizia stradale per i rilievi del caso finalizzati a ricostruire la dinamica del tragico incidente.