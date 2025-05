Torna domani e domenica la ‘Festa dei tajulin sa la fava’, sagra tradizionale, organizzata per il secondo anno dalla Pro Loco ‘Tre Colli’ Mondolfo e fino al 2023 proposta dai rappresentanti del quartiere di San Sebastiano. L’evento è stato presentato ieri in Confcommercio Marche Nord e si svolgerà nell’area verde tra via Nuvolari e via Meroni.

"È un orgoglio ospitare la presentazione di questa festa - ha esordito il direttore Agnese Trufelli - perché contribuisce a valorizzare eccellenze territoriali, in questo caso gastronomiche, e a mantenere vive tradizioni molto importanti. Mondolfo fa parte del nostro progetto ‘Itinerario della Bellezza’ che tra i suoi obiettivi ha proprio quello di promuovere il territorio anche attraverso le tipicità locali". Il sindaco mondolfese Nicola Barbieri ha detto: "Dopo i Garagoi e la Spaghettata, arriva un altro evento enogastronomico molto atteso, che valorizza in particolare un quartiere ricco di storia e tradizioni. Un grande ringraziamento va alla Pro loco e ai volontari per l’impegno e la passione". Riconosciuto come piatto tipico regionale con la denominazione ‘tajulin sa la fava alla mondolfese’, il piatto forte della kermesse delizierà gli estimatori e i curiosi a partire dalle 18,30 sia domani che domenica.

"Saranno oltre 60 le persone impegnate nella realizzazione dell’evento - ha spiegato il presidente Pro loco Eros Massi -. La pietanza ricalca la ricetta originale che prevede un impasto steso a mano composto da uova, 60% di farina di grano duro e 40% di farina di fava". "Questi tajulin - ha concluso il consigliere della Pro loco Massimo Papolini - sono un alimento storicamente importante".

Sandro Franceschetti