Fano, un chilo di marijuana nell’auto. In manette ventenne incensurato

Fano, 5 giugno 2024 – Oltre un chilo di marijuana e quasi due etti di hashish. E’ il bottino che è stato trovato in auto ad un ventenne fanese incensurato. Gli agenti del commissariato di Fano lo hanno bloccato ieri nei pressi dell’autostrada. Di essere beccato dagli agenti non era nei suoi piani, tanto meno di passare la notte in carcere: soprattutto considerato il fatto che finora, nelle sue prime due decadi, non aveva mai avuto problemi con la giustizia.

E invece ieri per il giovane sono scattate le manette perché il quantitativo trasportato nella sua auto e, verosimilmente, destinato allo smercio tra i giovani, era davvero troppo cospicuo e ben al di sopra del limite previsto come uso personale. Il giovane è stato portato in carcere a Villa Fastiggi con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, in attesa della convalida che avverrà nelle prossime ore al tribunale di Pesaro. Un altro tassello messo dalla polizia sul territorio fanese nella direzione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

E’ di pochi giorni fa, infatti, la notizia dei 16 provvedimenti, 13 dei quali emanati nei confronti dei soggetti protagonisti delle aggressioni avvenute negli ultimi mesi in zona Pincio e nel centro storico di Fano, adottati dal Questore della provincia di Pesaro e Urbino Francesca Montereali al termine di una attività di analisi della Divisione Anticrimine. L’obiettivo, anche in questo caso è quello della prevenzione di condotte violente, criminose o comunque pericolose. Per i fatti accaduti a Fano erano stati emessi 7 avvisi orali, e 6 divieti di accesso ad aree urbane (detti impropriamente Daspo urbani). Tutti i soggetti sono segnalati per reati contro il patrimonio, risse, lo spaccio di stupefacenti, aggressioni violente e maltrattamenti, in ambito domestico o fuori dai locali pubblici.