Antonio Tajani: "A Fano vogliamo tornare a vincere come al tempo di Aguzzi"

Fano, 19 maggio 2024- "A Fano vogliamo tornare a vincere come al tempo di Aguzzi". E' l'unico accenno alle elezioni locali che ha fatto il Ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, accolto a Fano, al Pesce Azzurro.

Tajani ha sottolineato il momento positivo di Forza Italia. "Oggi sono stato a Fabriano, Ascoli Piceno, e Civitanova Marche - ha fatto notare- e in tutti gli incontri c'era sempre tanta gente. C'è un vento che soffia a favore di Forza Italia, come non accadeva da anni. Penso che possiamo raggiungere l'obiettivo del 10%".

Il ministro degli Esteri ha, poi, ricordato tutti i cittadini italiani detenuti all'estero e riportati in Italia da questo governo. "Li seguiamo uno per uno - ha detto- anche quelli che non finiscono sui giornali: sono 3405". Infine l' accenno alle vicende internazionali, con riferimento alle notizie di poche ore fa dall' Iran, e all'importanza di portare in Europa una forza moderata come Forza Italia, "garanzia di equilibrio, sobrietà e serietà".

Ad accogliere il ministro Tajani la segretaria provinciale Elisabetta Foschi, i segretari locali di Forza Italia Fiammetta Rinaldi ed Enzo Di Tommaso, l'assessore regionale Stefano Aguzzi, diversi sindaci del territorio tra cui Maurizio Gambini di Urbino e i candidati sindaci del centrodestra di Pesaro e Fano, Marco Lanzi e Luca Serfilippi e il commissario regionale di Forza Italia Battistoni che ha accompagnato Tajani nel tour regionale.