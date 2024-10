I migliori ristoranti dell'Emilia Romagna secondo la guida Gambero Rosso 2025

In autunno gli appassionati di enogastronomia hanno pane per i loro denti: continua a pieno ritmo, infatti, la pubblicazione di guide culinarie e itinerari alla scoperta della ristorazione di qualità. In attesa della guida Michelin, la cui presentazione è attesa a Modena il 6 novembre, oggi è il turno di Ristoranti d’Italia 2025, la guida ai migliori ristoranti, osterie e trattorie, bistrot e wine bar del noto magazine Gambero Rosso. Curiosità: la guida, che quest'anno recensisce 2.425 locali (400 le new entry) si è rinnovata sia nella veste grafica, sia nella lettura, proponendo nuovi simboli (come il razzo per le avanguardie e lo smile per il miglior rapporto qualità/prezzo). Nell'edizione 2025, l’Emilia Romagna porta a casa ben 147 insegne segnalate, con 27 nuovi ingressi (segno di una grande vivacità in cucina), 2 Tre Forchette, 6 Tre Gamberi, 1 Tre Bottiglie, 1 Tre Tavole e 2 premi speciali. Vediamo, allora, tutti i riconoscimenti nel dettaglio.