Notte di terrore nella villa, famiglia sequestrata da una banda di rapinatori

Rimini, 14 dicembre 2024 – Notte di paura in via Benedetto Coda, alle porte del centro storico di Rimini. Una famiglia, composta da due coniugi e dalla figlia, è stata sequestrata all’interno della propria villetta da quattro malviventi con il volto travisato e i guanti. I banditi hanno messo a segno una rapina, portando via la cassaforte dell’abitazione dopo averla smurata. Cassaforte che è stata ritrovata ieri mattina a bordo di un’auto incendiata, abbandonata lungo la ciclabile che costeggia il fiume Marecchia, a Sant’Ermete. Sul caso stanno ora indagando gli agenti della squadra mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia.

Il blitz all’interno della villetta è avvenuto attorno alle 3 di ieri. Nel cuore della notte, la famiglia è stata svegliata di sopprassalto da dei fortissimi rumori che li hanno buttati giù dal letto. I rapinatori si sono introdotti nella casa dopo aver forzato una porta finestra utilizzando un trapano elettrico.

Padre, madre e figlia si sono così trovati a tu per tu con quattro individui con il volto coperto che hanno subito palesato le loro intenzioni.

Stando a quanto emerso, i malviventi non erano armati e non hanno usato violenza nei confronti della famiglia. Hanno accompagnato i tre inquilini in una stanza e li hanno chiusi a chiave all’interno. A quel punto hanno potuto agire indisturbati, occupandosi della cassaforte che è stata smurata e trasportata all’esterno, prima della fuga. All’interno c’erano monili e denaro: il valore complessivo della refurtiva è ancora in corso di quantificazione ma dovrebbe trattarsi di diverse migliaia di euro. Dopo la fuga della banda, la famiglia ha potuto dare l’allarme e sul posto sono accorse le pattuglie della polizia di Stato insieme alla polizia scientifica che si è occupata dei rilievi.

Le indagini, affidate alla squadra mobile, sono partite immediatamente. Durante la fuga, i malviventi hanno deciso di abbandonare e la cassaforte. Quest’ultima è stata ritrovata ieri verso le 10 dentro l’abitacolo di una macchina data alle fiamme lungo la ciclabile che costeggia il fiume Marecchia, a Sant’Ermete, in provincia di Rimini. L’allarme è scattato i quando alcuni passanti hanno notato il fumo denso e le fiamme provenire dal veicolo parcheggiato nei pressi del lago Azzurro, in via Savina. Durante le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno rinvenuto la cassaforte, evidentemente scassinata.