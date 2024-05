Voto, i big tirano la volata. In arrivo Tajani e Conte

Entra nel vivo la campagna elettorale: l’8 e il 9 giugno, tra meno di un mese, si vota per elezioni comunali e le Europee. Ed ecco allora che arrivano i big della politica nazionale a sostegno di partiti e candidati. Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà a Fano domenica prossima. L’ex presidente del Parlamento europeo, capolista per le elezioni Ue per Forza Italia, è il primo big della politica nazionale che si fermerà a Fano, una delle tappe del suo tour nelle Marche. L’incontro sarà al ristorante Il Pesce Azzurro, domenica pomeriggio. Atteso nei prossimi giorni (data e luogo da definire) anche l’ex presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Previsto per giovedì 16 maggio l’arrivo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il leader della Lega, però, come Elly Schlein, non si fermerà a Fano, chiusa al traffico per la tappa del Giro d’Italia, bensì a Pesaro, dove all’hotel Charlie presenterà il suo libro "Controvento. L’Italia che non si arrende". Fano, non Pesaro, dovrebbe accogliere anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, candidato Pd nella circoscrizione centro. Non si sbilancia su nomi e date Fratelli d’Italia: "Stiamo aspettando le conferme".