La Caritas di Marotta apre Centro d’ascolto

E’ stato inaugurato, nei locali della parrocchia di San Giuseppe a Marotta, in via Giovanni XXIII, il Centro di Ascolto Caritas. Un servizio promosso dalla parrocchia per incontrare le persone in difficoltà e per la crescita della comunità cristiana. Al suo interno operano a turno una decina di volontari della Caritas parrocchiale che hanno frequentato i corsi di formazione della Caritas diocesana di Senigallia. Le finalità sono porsi in ascolto delle persone in difficoltà; accompagnarle nella ricerca delle risposte alle problematiche; conoscere le povertà del territorio; e sensibilizzare le realtà ecclesiali e civili, grazie al collegamento con Caritas diocesana di Senigallia, con le Caritas parrocchiali, con i servizi sociali del Comune e con le altre realtà di volontariato nel territorio.

Il Centro è aperto il lunedì dalle 17,30 alle 19 e il giovedì dalle 16 alle 18. Per contatti si può chiamare il 334.87908673 o scrivere a caritasmarotta@gmail.com. I volontari promuovono anche altri servizi, come la distribuzione degli alimenti, interventi economici di emergenza, collette alimentari, corsi di lingua italiana, la collaborazione con i catechisti, raccolte fondi e momenti di animazione.

s.fr.