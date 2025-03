Martedì grasso nel Fermano: ecco il programma

Fermo, 4 marzo 2025 – Una festa bella che si avvia al gran finale, ultimi giorni di mascherine, coriandoli e divertimento. Oggi Porto San Giorgio si appresta a farsi coinvolgere dall’ultimo capitolo di “Baraonda”, il Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio. Oggi pomeriggio il Carnevale vivrà il culmine con la sfilata per le vie del centro del corteo composto da 15 gruppi mascherati. Alle ore 15 è in programma il via: dietro i Re Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio e i personaggi “Giorgino” e il drago, “Mengone Torcicolli”, “Lisetta” e “Lu cucà” ci saranno scolaresche e associazioni del territorio. Da via Giordano Bruno il corteo si dirigerà verso viale Buozzi, piazza Matteotti, viale Cavallotti e viale Don Minzoni. Durante il tragitto ci sarà modo per il pubblico di ammirare abiti e gag. Il percorso verrà ripetuto due volte, alle ore 17,30, in piazza Matteotti, è prevista l’assegnazione dei premi per i migliori tre gruppi indicati dalla giuria. Più tardi, alle ore 18, in Piazza delle Marine, l’atto conclusivo con il processo, la condanna, il testamento e il rogo di Re Carnevale: un fantoccio alto 3 metri raffigurante il re dell’ozio e del divertimento verrà simbolicamente dato alle fiamme. Dalla costa si va a Monte Urano dove tutto è pronto per la 48esima edizione dello storico Carnevale Monturanese in programma oggi e domenica 9 marzo. Saranno 8 i quartieri a contendersi l’ambito Cappello di Re Carnevale per uno spettacolo di popolo che prevede ben 800 figuranti. Fervono i preparativi in viale Primo Maggio con i vari carri ormai in via di definizione, ognuno con il proprio tema scelto proprio dai quartieri e con la supervisione della Pro Loco di Monte Urano guidata da Irene Sbaffoni, autentico motore della manifestazione. Coinvolte le scuole di ogni ordine e grado. I più piccoli hanno preparato i classici coriandoloni, la scuola primaria è stata impegnata con le maschere in carta pesta mentre la secondaria di primo grado con il contest per l’immagine simbolo del Carnevale. Si inizia alle 15 con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati con l’arrivo in Piazza della Libertà previsto alle 16,30 dove si esibiranno i gruppi mentre dalle 18 dj set e festa finale presso i giardini pubblici. Si bissa domenica con la sfilata dalle 15 e alle 17 l’ingresso in Piazza per la grande festa: previsto dj set e il grande gettito di gonfiabili, pallini e gadget. Alle 17,30 la premiazione dei quartieri vincitori e a seguire la consueta bruciatura del fantoccio con la festa finale ai giardini pubblici. Festa anche a Piane di Montegiorgio, nella palestra a partire dalle ore 15, quando è prevista l’iscrizione ai concorsi. L’animazione è con dj Tonu, ci saranno poi balli di gruppo e esibizioni di balli di coppia, doni per tutti i bimbi, truccabimbi, angolo ristoro con Massi e Sonia. Ad Amandola in piazza Risorgimento, alle 16 si balla con dj Monaldo, alle 19 estrazione lotteria e falò di Re Carnevale. A Porto Sant’Elpidio dalle 14.30 per le vie del centro tradizionale sfilata dei carri allestiti dai quartieri e dalle scuole. Il tema di quest’anno è A spasso nel tempo. Sono previste premiazioni al gruppo più bello e grande festa con lo spettacolo finale, animazione a cura de La Grù.