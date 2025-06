Aggredisce i carabinieri: condannato

Erano intervenuti in un bar dove erano in corso schiamazzi notturni ed erano stati aggrediti. Era accaduto ai carabinieri del Radiomobile impegnati in un’azione di servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. L’aggressore, un 39enne di Pedaso è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo e al termine del processo è stato condannato a un anno e quattro mesi per i reati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire documenti per l’identificazione.

I fatti risalgono all’agosto scorso quando, su richiesta di alcuni residenti, i militari dell’Arma erano intervenuti presso un bar di Pedaso, dove era stata segnalata musica ad alto volume e schiamazzi che stavano disturbando la quiete pubblica. Sul posto, alla presenza di numerosi avventori, i carabinieri avevano proceduto al controllo delle autorizzazioni del locale, operazione svolta in collaborazione con il titolare.

Durante tali verifiche, i due militari in servizio erano stati avvicinati da un 39enne del posto in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. L’uomo aveva iniziato a inveire contro i carabinieri, rivolgendo loro frasi offensive e provocatorie quali "Non capite un…" e "Andate a lavorare". Tentando di eludere l’identificazione da parte dei militari dell’Arma, l’uomo aveva opposto una viva resistenza, arrivando anche ad aggredirli fisicamente.

Durante la colluttazione, il 39enne colpito con una manata al collo uno dei due carabinieri e aveva causato una lesione al piede dell’altro. Solo attraverso un intervento tempestivo e professionale, gli uomini dell’Arma erano riusciti con determinazione a bloccare il 39enne e a immobilizzarlo, portandolo in caserma. Per lui misura preventiva del cosiddetto daspo urbano.

Fabio Castori