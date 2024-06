Barbara riapre l’edicola in via Salvo D’Acquisto

Un pieno di colore e di allegria, uno spazio che parla di rinascita e di qualcosa che ricomincia. Torna l’edicola di via Salvo D’Acquisto, da sabato scorso si chiama ‘Edicola & contrario’ e dentro, insieme con i giornali, ci sono anche giocattoli e prodotti di cartoleria. Festa grande per l’inaugurazione, con la titolare, Barbara Tofoli Russo, che ha accolto gli ospiti, tra i quali il sindaco Paolo Calcinaro: "E’ una giornata molto intensa, ha sorriso il primo cittadino, quando riapre un’edicola è sempre una festa e sono stato ad altre due attività che nascono a Marina Palmense, segnali di vitalità che ci rendono felici e che accompagno volentieri al taglio del nastro". Barbara ha voluto fortemente riaprire qui la sua attività, nel quartiere in cui è cresciuta: "Qui è il mio cuore, racconta, per quelli della mia generazione cresciuti al Tirassegno questa è casa, siamo cresciti a chiacchierare sui muretti, in parrocchia con don Armando, la mia vita ha fatto tanti giri ma sono tornata qui e sono molto felice di ricominciare in questo quartiere". In tanti sono arrivati per festeggiare Barbara, un sorriso contagioso e una simpatia unica, tra gli amici anche Simone Antolini e tanta gente in festa, per un angolo di colore vero.