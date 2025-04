Fermana: trattativa in corso per la cessione della maggioranza delle quote

Neanche il tempo di metabolizzare la discesa in Eccellenza, anche se già ampiamente pronosticata, che la Fermana ufficializza attraverso i canali ufficiali una trattativa già in atto per la cessione della maggioranza delle quote. "È in corso in questi giorni la trattativa che punta a un accordo per la cessione della maggioranza delle quote – si legge nella nota - si tratta di un progetto che guarda al futuro con ambizione ma nel pieno rispetto della storia del club e del profondo legame con il territorio fermano". Questo il lancio del club che entra rapidamente nel dettaglio: "Gli attuali responsabili del club da giorni stanno portando avanti la trattativa con un gruppo imprenditoriale di livello internazionale, che ha dimostrato interesse per l’acquisizione della società, anche tramite il lavoro del manager Francesco Pileri (il fratello Paolo, su Campione del Mondo di Motociclismo nella classe 125), che opera in Italia per conto dello stesso gruppo internazionale". Figura di intermediario quella del manager ternano Pierfrancesco Pileri, ternano conosciutissimo da quelle parti e soprattutto in ambito motoristico, dove da decenni opera come manager appunto, spesso in contatto con importanti aziende anche internazionali. Tifoso della ternana Pileri ha assistito dal vivo, come conferma ampiamente il suo profilo social, la gara con la Civitanovese con tanto di foto e video sia del Bruno Recchioni, con passaggio anche negli spogliatoi pregara. Molto colpito è rimasto anche dalla città di Fermo per i suoi scorci e la sua storia. E’ lui a tessere le fila dei contatti con questo gruppo internazionale che, andiamo per deduzione, potrebbe arrivare appunto dal mondo dei motori. "Nei prossimi giorni sono in programma nuovi incontri, con l’obiettivo di rilanciare il club con un piano di crescita pluriennale e con un impegno concreto a mantenere forte il legame con la città, i tifosi e tutto il territorio". Contatti che ci sono già stati sia Gianfilippo Simoni che con il direttore generale Federico Ruggeri e in questi giorni si continuerà a parlare.

Roberto Cruciani