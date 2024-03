Grottazzolina inarrestabile. Adesso inizia la fase calda

La Yuasa ha festeggiato in anticipo, rispetto alla gara con Santa Croce, al primo posto nella stagione regolare grazie al successo di Prata su Cuneo. Ai fini della classifica contro Santa Croce insomma non contava granchè ma Grotta non è affatto squadra che si accontenta e che molla la presa.

Ecco dunque, al netto di titolari lasciati a riposo quali Cattaneo, Marchisio e Canella, una rimonta prepotente dopo il doppio svantaggio iniziale e il successo al tie-break. Il tutto per brindare ad un primo posto in stagione a dire il vero mai in discussione per una squadra che ha voluto fortemente questo primato che offre un concreto vantaggio: accedere alla fase "calda" direttamente dalle semifinali avendo poi il fattore campo dalla propria parte, non male. Tornando al match contro i toscani chiaro coach Ortenzi. "Come tutte le gare ininfluenti ai fini della classifica il rischio è che la poca tensione poi possa portarti a non avere il ritmo giusto. Abbiamo sprecato davvero troppi break point nel primo set e alla lunga li abbiamo pagati".

Nel secondo parziale dentro Lusetti e Mitkov, oltre a Vecchi, Romiti e Cubito (premiato poi come MVP) che hanno giocato l’intero match. "Santa Croce è ripartita fortissimo e noi non siamo riusciti a rientrare in partita con questo assetto inedito. Dal terzo in poi invece abbiamo rimesso a posto alcune cose, ci siamo riordinati e siamo andati a guadagnarci il quinto set, poi vinto. Aldilà di tutto, i ragazzi si meritavano di chiudere le gare interne di questa magnifica regular season con una vittoria, e se lo meritava anche il pubblico che ancora una volta ha risposto in massa".

Oltre 900 presenti, di cui 200 fra studenti e genitori dei plessi scolastici di svariati comuni del territorio (Fermo, Servigliano, Falerone, Montappone). Ora due settimane di lavoro prima di tornare in campo, difficile dire se sia un vantaggio o meno: "Dipende da noi – ammette Ortenzi - se in queste settimane saremo bravi a mantenere alto il livello in allenamento, potendoci anche concedere di recuperare un pò di energie, allora sarà un vantaggio. Siamo in ogni caso dove volevamo essere, perché arrivare primi dà tanta consapevolezza, e giocarsi le eventuali gare decisive in casa può essere importante".

Testa e concentrazione in campo dunque per i ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi che avrà anche un ultimo turno per mettere ulteriori rotazioni a chi finora ha giocato meno ma fuori dal campo è assolutamente Yuasa mania. Entusiasmo coinvolgente fin dall’inizio della stagione con un roster costruito di altissimo livello, risultati che hanno trascinato fin dall’inizio l’affetto di un pubblico che mai in casa è sceso sotto le 800 unità con picchi anche molto superiori. La serie di vittorie ha aiutato questa ascesa importante di entusiasmo ed ora è’ un intero territorio a crederci, a volere cullare questo sogno neanche troppo lontano (servono quattro gare vinte nei play-off) che si chiama Superlega e che sarebbe un premio non solo per la Yuasa Grottazzolina ma per l’intero movimento pallavvolistico locale. Ora inizia la fase calda, Grotta c’è.