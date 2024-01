Il Gubbio passa al Recchioni senza problemi. E’ la seconda sconfitta di fila per la Fermana

FERMANA

0

GUBBIO

2

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Spedalieri, Pistolesi; Gianelli (dal 21’ st Scorza), Giandonato (dal 20’ st Paponi), Fontana (dal 36’ st Condello); Petrungaro (dal 40’ st Marcandella), Misuraca, Tilli (dal 36’ st Petrelli). A disposizione: Borghetto, Mancini, Pinzi, Bonfigli, Santi, Vessella, Niang, Locanto, Fiumanò. Allenatore: Stefano Protti.

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Corsinelli (dal 35’ st Brambilla), Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Casolari (dal 35’ st Dimarco), Mercati (dal 27’ st Rosaia), Chierico; Bumbu; Udoh (dal 39’ st Bernardotto), Di Massimo (dal 34’ st Morelli). A disposizione: Stacchiotti, Vettorel, Guerrini, Spina, Portanova. Allenatore: Piero Braglia.

Arbitro: Lucio Felice Angelillo di Nola.

Marcatori: 10’ st Di Massimo, 26’ st Udoh

Note: espulso Tozzuolo per il Gubbio; ammoniti Mercati, Mercadante e Udoh per il Gubbio, Fort e Gianelli per la Fermana; 5-3 corner, 0-1 fuorigioco, 2’ pt 4’ st recupero

Seconda sconfitta consecutiva per la Fermana. Il Gubbio espugna il Recchioni grazie ai gol di Di Massimo e Udoh. Se a Pontedera il risultato era ingiusto, al Recchioni è mancata la prestazione. Nessuna grande occasione nella prima fase della partita. Il Gubbio tiene di più il pallone ma la Fermana è propositiva e prova a spingere, specialmente sulla sinistra. Fino ai venti minuti di gioco, poi emerge un po’ di confusione nella manovra e soprattutto pochi uomini a supporto della costruzione offensiva. Al 12esimo Tilli ci prova dal limite dell’area: finalmente non si lascia cadere al primo contatto, calcia ma Greco si distende ed evita il gol. Poco prima della mezz’ora di gioco, occasionissima per il Gubbio con la Fermana scoperta e il lancio lungo dalla difesa per Di Massimo che tutto solo a tu per tu con Furlanetto manda al lato il pallone. Pochi minuti dopo gli umbri reclamano un rigore per un contatto al limite dell’area tra Spedalieri e Udoh. Per l’arbitro non c’è nulla. A fine primo tempo ancora Di Massimo pericoloso, si gira in area di rigore da posizione defilata e il destro a giro sfiora l’incrocio dei pali. Nella ripresa ci prova Petrungaro dalla lunga distanza ma non inquadra la porta. Al 55esimo Di Massimo segna un super gol: Gianelli fa un errore di lettura, sfila Di Massimo che a giro la mette sotto la traversa.

La Fermana non riesce a reagire e il Gubbio continua ad attaccare con il tiro pericoloso di Corsinelli. Al 69esimo grande chance per la Fermana: Misuraca la mette in mezzo, Petrungaro la lascia a Paponi che da due passi calcia, miracolo di Greco. Passano pochi minuti e c’è il "gol dell’ex" di King Udoh: destro forte sul primo palo che regala il raddoppio agli umbri. Al 75esimo la Fermana rischia di farsi da sola il colpo del k.o. con Fort la tira addosso a Furlanetto, Pistolesi salva sulla linea. Nel finale arriva l’espulsione di Tozzuolo che, già ammonito, leva il pallone dalle mani di Tilli che stava effettuando la rimessa laterale. In superiorità numerica e con tutti cambi offensivi, la squadra di Protti non riesce a riaprire la partita e non aggancia l’Olbia. Le occasioni sprecate rischiano di diventare troppe.

Filippo Rocchi