Il Sestri perde e l’Entella pareggia. La Fermana tira un sospiro di sollievo

Il Sestri Levante perde e l’Entella ha pareggiato: la Fermana può un minimo sorridere per i risultati della serata di lunedì. Entrambe le squadre liguri sono particolarmente intrecciate con il presente della Fermana. I primi per la lotta salvezza: con la sconfitta casalinga contro la capolista Cesena rimangono a dieci punti di distanza, a pari punti con la Spal al quintultimo posto, ma un gradino sotto per la differenza reti. Ricordiamo che se la distanza tra la quintultima e la penultima è di 9 punti o superiore, i playout verrebbero annullati e retrocederebbero direttamente sia l’ultima che la penultima.

Al momento la classifica porterebbe a questo scenario, e un ulteriore allungamento del Sestri Levante a questo punto della stagione sarebbe stato deleterio. Ora i gialloblù sono a -10 dal quintultimo posto e a tre lunghezze dall’Olbia penultima. Contro chi giocheranno la prossima? Proprio la Virtus Entella che, come dicevamo, ha pareggiato contro il Gubbio. Dalla squadra di Gallo ai nastri di partenza ci si aspettava tutt’altro campionato. Ora naviga ne limbo tra playoff e playout, ma a inizio stagione erano invischiati anche loro negli ultimi posti in classifica. Cosa accomuna Entella e Fermana? Una terribile difficoltà sottoporta. Infatti le due squadre sono rispettivamente il terzo e il secondo peggior attacco del girone B. "Pochi gol? Non è un segreto, 21 reti sono pochissime, è un aspetto che ci manca. Ho provato a variare le caratteristiche degli attaccanti e a far giocare chi stava meglio": così l’allenatore dei liguri Gallo aveva commentato la sterilità in attacco dopo la gara casalinga contro il Gubbio. Problemi offensivi, che però l’Entella sopperisce con una fase difensiva maniacale. Non a caso è la terza miglior difesa del raggruppamento. Reparto dove uno dei pilastri principali è Claudio Manzi, l’ex della prossima partita. Il difensore scuola Napoli era arrivato a Fermo nella stagione 2020/2021 dopo il brevissimo passaggio al Lille in quell’operazione che ha portato Osimhen al Napoli. Movimenti che ancora oggi fanno discutere. 10 presenze in quell’annata per lui con Antonioli prima e Cornacchini poi.

Tornando al discorso difesa, la differenza maggiore tra le due squadre è proprio qui: se l’Entella ha subito appena 22 gol, i gialloblù hanno subito quasi il doppio delle reti. 41 quelle prese dalla squadra di Protti, la seconda peggior difesa dopo quella della Recanatese. Ma a come provare a strappare punti anche a Chiavari ci sta pensando mister Stefano Protti. Martedì ha riportato la squadra ad allenarsi dopo il lunedì lasciato libero. Nel reparto offensivo potrebbe essere la settimana giusta per il rientro di Malaccari: nello scorso venerdì era tornato a correre, senza però riuscire a essere a disposizione dell’allenatore. L’ex capitano del Brindisi in settimana dovrebbe tornare a pieno regime. Insieme a lui anche Ivan De Santis.

Filippo Rocchi