Incidente tra auto e camion che trasporta rifiuti a Fermo: muore ragazza di 33 anni

Fermo, 29 novembre 2024 - Tragico incidente stradale questa mattina. A seguito di un violento scontro, tra un autoarticolato adibito al trasporto rifiuti e un’auto, ha perso la vita una giovane di 33 anni di Civitanova Marche.

Erano da poco passate le 9 quando, per cause ancora in corso d’accertamento i due mezzi sono entrati in collisione lungo la strada provinciale Valdete in contrada Camera, territorio di Fermo.

La scena dell'incidente

Sul posto, allertati da un automobilista di passaggio, sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce azzurra di Porto San Giorgio con due ambulanze e automedica. Con loro anche i vigili del fuoco di Fermo, la polizia municipale e la polizia di Stato.

Tre le persone coinvolte nell’incidente, la 33enne al volante dell’auto, una ragazza che viaggiava con lei sul lato passeggero, e l’uomo che era alla guida del mezzo pesante. Purtroppo per la giovane automobilista non c’è stato nulla da fare ed è praticamente morta sul colpo.

La ragazza che era con lei in macchina è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale “Torrette” di Ancona. Quasi illeso invece il camionista.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.