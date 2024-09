La Fermana fa le prove sul campo sintetico

Ha continuato ad allenarsi anche ieri la Fermana presso il Firmum Village per preparare al meglio la difficile trasferta in casa dell’Atletico Ascoli. Il fondo del Don Mauro Bartolini assomiglia in tutto e per tutto a quello del Firmum Village, tra l’altro non differenziandosi molto neanche per quello che riguarda le dimensioni. Una settimana di allenamenti mirati sullo stesso fondo è la situazione migliore per andare a preparare un sfida non semplice. Ieri seduta unica nel primissimo pomeriggio con un lavoro fisico svolto nella parte coperta e poi in campo a lavorare su soluzioni offensive per aumentare le opzioni in attacco ma soprattutto la capacità di andare a fare gol. Da valutare ancora alcuni giocatori non al meglio della condizione che devono essere monitorati attentamente in vista di domenica, non avendo partecipando per intero alla seduta di allenamento. Palumbo non è ancora al meglio della condizione, lo stesso Sardo colpito duramente nel match di domenica mentre anche Casucci non è allenato con il resto della squadra. Situazioni seguite tutte attentamente dallo staff tecnico ma che non sembrano destare particolari preoccupazioni, con la speranza concreta di vederli convocati per la sfida di domenica. Tra l’altro allenarsi sul sintetico in questi giorni consente di non tenere eccessivamente sotto pressione il fondo in erba naturale del Bruno Recchioni che, da inizio preparazione, ha praticamente sempre ospitato le sedute di allenamento di Romizi e compagni. Come annunciato nel posta gara di domenica, ci saranno lavori proprio sul fondo dell’impianto per tornare a vederlo verde e permettere anche di poter sviluppare maggiormente un gioco ragionato, proprio quello su cui sta lavorando mister Dario Bolzan con i suoi ragazzi. Tornando invece alla gara di domenica (fischio d’inizio alle ore 15) apre oggi ufficialmente la prevendita.

Sarà possibile dunque fare il biglietto per i residenti della provincia di Fermo esclusivamente per la Curva Ospiti sul circuito vivaticket e nei punti vendita autorizzati. E’ possibile acquistare il tagliando anche presso Casa Fermana con i seguenti orari: oggi e domani dalle 15 alle 19,30 mentre sabato al mattino dalle ore 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 16 alle 19. Il prezzo del tagliando è di 10 euro oltre ai diritti di prevendita, la biglietteria sarà chiusa nel giorno della gara quindi per acquistare il biglietto ci sarà tempo fino a sabato alle ore 19. Trasferta agevole e popolo gialloblù che ha tutta l’intenzione di far sentire il proprio calore anche al Don Mauro Bartolini, contro una squadra che ha già in cascina quattro punti dopo il pari interno con la Samb e il pieno in casa della Civitanovese ma che troverà sulla propria strada una Fermana con una gran voglia di riscatto.

Roberto Cruciani