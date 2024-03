La Fermana sistema i conti: "Pagati tutti gli stipendi"

La Fermana è tornata ad allenarsi in vista della partita contro l’Arezzo in programma domenica 24 marzo, alle 14. Non vincere la gara casalinga contro il Sestri Levante è stata una bella mazzata, e solo tre punti potrebbero far lasciare la Toscana alla Fermana con una sorta di sorriso. A quel punto ne servirebbero almeno altri tre per sperare di partecipare ai playout. Tra l’altro la Fermana non conoscerà il risultato della diretta concorrente, l’Olbia, fino al 3 aprile alle 22:15, quando finirà la gara contro il Rimini. Infatti la partita dei sardi è stata rinviata e i romagnoli nel giro di sei giorni giocheranno con le ultime due in classifica dato che il 28 marzo saranno a Fermo per la 33esima giornata della Serie C Now. Tutto sta nel capire se le speranze di salvezza per i gialloblù saranno già finite prima del 28 o l’aritmetica concederà ancora spazio di manovra. Ora come ora lo spazio è molto risicato, ma crederci non costa nulla. Non saremo noi a dare la mazzata finale alla stagione della Fermana, i tifosi non se lo meritano. Per le tante problematiche e le assurdità extra campo successe da luglio 2023 in poi avremo tempo di parlarne quando sarà tutto finito. Qualcuno spera sia presto, altri ci credono ancora, l’ambiente è spaccato da questo punto di vista ma compatto per sostenere la squadra anche ad Arezzo. Da ieri è partita la prevendita per la partita in Toscana: ciò che è certo è che la squadra, anche se ultima da ottobre, non sarà mai sola. Quindi le macchinate per Arezzo sono già organizzate. Tifosi che, nonostante la mancata vittoria, dopo la partita contro il Sestri Levante, hanno applaudito la squadra riconoscendo il valore della grande prestazione fatta al Recchioni. Ora i gialloblù, se alla salvezza non ci credono più, giochino quantomeno per la gloria della maglia che hanno addosso, che non merita sicuramente tutto quello che è successo in quest’annata. Quantomeno una nota positiva arriva dalla scadenza federale dei pagamenti degli stipendi ai giocatori. Infatti il club con un comunicato ha fatto sapere di aver adempito agli obblighi: "La Fermana FC comunica che è stata rispettata la scadenza federale di oggi 18 marzo con i relativi emolumenti da corrispondere ai tesserati. A conferma di come ci sia la ferma convinzione di credere ancora nella possibilità di raggiungere il traguardo sperato". Anche in questa nota c’è un piccolo sprono all’obiettivo ancora vivo: "Per farlo servirà confermare la grande unità di intenti da parte di tutti coloro che hanno a cuore i colori gialloblù, a partire dai tifosi che fanno sempre sentire il loro calore alla squadra dagli spalti".

Filippo Rocchi