’La Locandiera’ di Goldoni in scena ma riadattata in chiave locale

Uno spettacolo tutto da ridere, si tratta della rivisitazione della celebre opera di Goldoni ‘La Locandiera’, riadattata in chiave locale tanto che il titolo si è trasformato in ‘La Locandiera. A lu mare con Mirandolina’ che si svolgerà in una doppia rappresentazione al teatro comunale di Servigliano domenica 25 febbraio alle 17,30 e in replica alle 21. L’opera riadattata dalla regia di Saverio Marconi e Manu Latini, conta la presenza nel cast di attori tutti locali che si sono messi in gioco proponendo una commedia tutta da ridere dai ritmi spumeggianti. I protagonisti oltre allo stesso Manu Latini, saranno: Cinzia Paoletti, Rachele Morelli, Thomas Tossici, Simone Pompozzi, Simone Rossetti, Anna Bruti, Ombretta Ciucani, Leonardo Scagnoli e Maria Polini. Lo spettacolo verrà riproposto anche nei comuni maceratesi Caldarola il 3 marzo e Sant’Angelo in Pontano il 4 marzo. Per info e prenotazione 0734-710026. A.C.