L’Accademia fa il pieno ai regionali under 14

L’Accademia della Scherma Fermo fa il pieno ai campionati regionali a squadre under 14 di fioretto e spada. Le tre compagini impegnate in gara, tutte e tre in campo maschile, sono tornate a casa con due ori ed un argento rispettivamente nel fioretto e nella spada categoria allievi e nel fioretto categoria giovanissimi. Tra gli allievi netti i successi. Alessandro Belli, Alfred Leech, Rocco Luciani e Mattia Renzi si sono imposti sia nel fioretto che nella spada senza perdere neanche un assalto sia nei gironi di qualificazione che nel tabellone ad eliminazione diretta che li hanno visti sempre avanti fini alle vittorie finali contro Pesaro nel fioretto e Fabriano nella spada. Tra i giovanissimi, impegnati solo nel fioretto, ottima prova del terzetto composto da Antonio Magno e Niccolò Paniccià e Jacopo Vitali. Dopo i successi negli assalti del girone e nella semifinale contro Pesaro, una tiratissima finale persa soltanto allo sprint col CS Jesi ha consegnato all’Accademia della Scherma Fermo l’argento.