L’Atletico Ascoli vola a Tivoli: "Siamo in un buon momento"

Torna in campo l’Atletico Ascoli questo pomeriggio alle 14.30 dopo la bella vittoria casalinga contro il Sora. La trasferta al campo ‘Olindo Galli’ di Tivoli può davvero rappresentare una svolta nella corsa salvezza dei bianconeri del Patron Graziano Giordani. Contro il Sora è stato il bomber Jonathan Ciabuschi a siglare la doppietta decisiva per conquistare tre punti d’oro contro una diretta concorrente e, per la prima volta in stagione, l’Atletico Ascoli ha vinto due gare consecutive. Ciabuschi che con le due reti siglate è salito a quota otto gol stagionali, senza calciare rigori: un bel bottino insomma per il centravanti ascolano.

Jonathan, innanzitutto come sta dopo la botta in testa che l’ha costretta ad uscire anzitempo dal campo?

"Ho subito un colpo alla nuca che mi ha costretto ad uscire e a passare la notte in osservazione in Ospedale. Ero andato a difendere su una palla inattiva a nostro sfavore e siamo saltati insieme. All’inizio, soprattutto agli occhi degli altri, non sembrava niente di che. Invece è stato un vero e proprio colpo da ko che mi ha comportato una amnesia temporanea. Avevo segnato due gol e non ricordavo nulla. Ora però il peggio è passato e sto bene".

E’ arrivato ad otto reti: l’obiettivo di arrivare in doppia cifra è ora raggiungibile?

"Ho sempre messo gli obiettivi della squadra davanti ai miei. Nella mia testa c’è solo la salvezza e continuerò a lavorare per arrivare a questo. Voglio dare il mio contributo per raggiungere quello che ci siamo prefissi a inizio campionato. A livello personale sono sempre stato convinto che i sacrifici e il lavoro prima o poi pagano e per questo i risultati arriveranno. Il mio ruolo è quello di dover far gol e concretizzare il grande lavoro di tutta la squadra".

Oltre alla continuità di prestazioni state trovando anche quella di risultati: come vi trovate con mister Seccardini? "Il mister ha portato concetti nuovi: c’è voluto del tempo per assimilarli, ma ora siamo una squadra forte a livello tecnico e soprattutto mentale. Conosceva già tanti ragazzi che aveva allenato, ma lo abbiamo seguito tutti fin da subito e i risultati si vedono".

A presentare la sfida di Tivoli è invece proprio Simone Seccardini: "Dopo Sora ci aspetta un altro scontro diretto delicatissimo – ha ammesso il tecnico – Squadra ostica che si è rinforzata parecchio. Sarà una trasferta importante per noi, uno scontro diretto che può valere tanto ai fini della classifica seppur ancora non decisivo. Ci aspetta una gara molto dura ed impegnativa, hanno in organico giocatori dotati di grande gamba e forza fisica, feroci nell’attacco della profondità. Dovremmo essere attenti e bravi ad arginarli oscurando il più possibile le loro verticalizzazioni. Arriviamo a questa sfida dopo tre vittorie nelle ultime quattro partite che rappresentano, in un momento come questo della stagione, un bel biglietto da visita. Sarebbe bello continuare la striscia".

