Le strutture a cui rivolgersi. Chi e dove sono

Casa Rifugio e Centri antiviolenza, fanno parte del sistema sociale dei servizi preposti a sostegno della tutela delle donne vittime di violenza. La Casa Rifugio è nata nel 2016 per volontà del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, l’Ambito sociale XIX coordinato da Alessandro Ranieri e i sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito. La struttura è gestita dalla cooperativa On The Road e dà accoglienza a donne e minori. Diversa la funzionalità dei Cav, centri antiviolenza, gestiti dalla stessa cooperativa, attivi su 5 città con sportelli aperti in date ed orari prestabiliti, dove è possibile rivolgersi in anonimato e trovare il sostegno di professionisti tra cui psicologi, sociologi, avvocati. E’ possibile rivolgersi ai Centri nelle seguenti città: A Fermo presso l’Ambito sociale XIX (Piazzale Azzolino, 18) il martedì dalle 9.30 alle 15.30 e dalle 14.30 alle 17.30 ed il giovedì dalle 9.30 alle 14.30, a Porto Sant’Elpidio presso Villa Murri (in via San Giovanni Bosco, 8) il venerdì dalle 12 alle 17, a Sant’Elpidio a Mare presso il Pat (in Piazza Marconi, 14) il martedì dalle 9.30 alle 13.30, a Pedaso presso il Poliambulatorio (in via Spontini, 18) il lunedì dalle 9.30 alle 13.30 e a Comunanza presso il consultorio familiare (in via Giordano Bruno, 1) ogni primo mercoledì del mese, dalle 14.30 alle 18.30. Info: percorsidonna@ontheroad.coop.