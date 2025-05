Oggi in scena ’Elettra e Telemaco’. Lezione-spettacolo di Cesare Catà

’Elettra e Telemaco’, lezione-spettacolo di Cesare Catà in teatro alle ore 17,30 di oggi. Comitato Famiglie Sicurezza, Pro loco e Assessorato alla Cultura promuovono l’incontro di questo pomeriggio nel teatro sulle figure appunto di Elettra (eroina della sofferenza e della vendetta) e Telemaco. Il filosofo e performer Cesare Catà affronterà il tema della "rivoluzione dell’adolescenza, dal mito ai giovani di oggi". La psicologa e psicoterapeuta Maria Antognozzi, componente del Comitato, presenterà l’evento e interverrà sulle finalità dell’incontro. "L’interessante pomeriggio apre alla conoscenza dell’attività di prevenzione del Comitato e vede l’esibizione di una delle figure più rilevanti del panorama culturale della nostra provincia", afferma l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti. Infatti Cesare Catà si definisce "un filosofo e performer teatrale, come una specie di trobadore del nuovo millennio si esibisce regolarmente con monologhi e lezioni-spettacolo sia in teatro che in luoghi inusuali. È un monologhista-storyteller che intreccia il teatro di narrazione con la divulgazione filosofico-letteraria e l’ironia della stand-up comedy".