Paponi reintegrato, si allena con il gruppo Contro il Pineto dovrebbe essere tra i convocati

Con l’esonero di Stefano Protti, c’è un giocatore che può tornare in squadra. Si tratta di Daniele Paponi. L’attaccante ex Bologna era stato messo fuori rosa dopo un duro litigio con l’allenatore romagnolo dopo il derby contro la Vis Pesaro. Parole dure che si erano sentite già sotto la tribuna quando la squadra era andata a prendersi i fischi per una brutta sconfitta. La lite era poi continuata ancora più forte negli spogliatoi. Da quella partita Protti sembrava sul punto dell’esonero, invece rimane e Paponi va in tribuna per cinque partite consecutive. Già dalla prima seduta con Mosconi Paponi è tornato in gruppo e con ogni probabilità sarà tra i convocati contro il Pineto. Per lui finora 12 presenze racimolate tra campionato e Coppa Italia, di cui tre da titolare. Stagione condizionata anche da problemi fisici.