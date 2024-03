Pari per Monticelli e Porto Sant’Elpidio. Tris Atletico Centobuchi

Poteva essere il giorno della festa ma è tutto rimandato per il Matelica che non riesce a fare punti in casa dell’Appignanese ma la Vigor Castelfidardo non sorride dopo il pari in rimonta a Porto Sant’Elpidio. I fidardensi vengono raggiunti in piazza d’onore dall’Atletico Centobuchi che batte 3-0 l’Aurora Treia che si conferma come la squadra più in forma di tutti. Ed oggi spazio all’Eccellenza con tutte le gare in programma.

Eccellenza. In campo oggi: Osimana-Monturano, Atletico Azzurra Colli-Sangiustese, Chiesanuova-Montegranaro, Civitanovese-Castelfidardo, Urbino-Jesina, Maceratese-Montefano, Montegiorgio-Ksport Montecchio, Urbania-Tolentino

Promozione B. Appignanese-Matelica 1-0, Atletico Centobuchi-Aurora Treia 3-0, Casette Verdini-Palmense 0-0, Cluentina-Monticelli 1-1, Corridonia-Rapagnano 2-1, Porto Sant’Elpidio-Vigor Castelfidardo 2-2, Sangiorgese Monterubbianese-Elpidiense Cascinare 1-0, Trodica-Potenza Picena (oggi)

Prima Categoria. Girone C: Camerino-Pinturetta 2-0 Girone D: Azzurra Sbt-Futura 96 1-1, Real Elpidiense-Cuprense 0-2, Castoranese-Real Montalto 0-1, Comunanza-Afc Fermo 1-1, Montottone-Centobuchi 1-4, Piane Mg-Offida 1-0, Real Eagles Virtus Pagliare-Grottammare 0-2, Piceno United-Castel di Lama 0-1.

Seconda Categoria. Girone E: Casette D’Ete-Union Picena 4-0 Girone G: Monte San Pietrangeli-Pedaso 3-2, Recreativo Pse-PonzanoGiberto 3-0, Usa Fermo-Mandolesi 3-3, Campofilone-Petritoli 1-1, Gmd Grottammare-Montefiore 0-3, Grottazzolina-Avis Ripatransone 5-0, Tirassegno-Invictus 1-0, Valtesino-Vis Faleria 2-0 Girone H: Jrvs Ascoli-Olimpia Spinetoli 2-1, Monteprandone-Croce Casale 0-0, Acquasanta-Santa Maria Truentina 2-0, Acquaviva-Castignano 5-4, Atletico Porchia-Agraria Club 1-0, Maltignano-Piazza Immacolata 3-1, Venarottese-Audax Pagliare 3-2, Vigor Folignano-Forcese 3-1