Poic, l’iniziativa è un successo

Partecipazione e coinvolgimento per l’evento ‘Pagaiamo con Chiara per la Poic’ tenutosi alcuni giorni fa al porticciolo di Pedaso, promosso dalla locale Asd Kayak Picenum. L’evento si è svolto per il secondo anno consecutivo e ha visto la partecipazione di autorità locali, ragazzini e alcune delle dragonesse dell’Asd. La manifestazione ha lo scopo di diffondere la conoscenza della malattia rara Poic (Pseudo occlusione intestinale cronica) di cui Chiara, una bambina di Pedaso, è affetta, oltre che sensibilizzare la comunità all’importanza della ricerca scientifica.

"Chiara sta affrontando la malattia da quando è piccola – dicono dall’Asd Kayak Picenum –. Come associazione, sostenuti anche dal sindaco Vincenzo Berdini, il suo vice Giuseppe Galasso e dall’assessore Maria Grazia D’Angelo, vogliamo dare voce a questa realtà, coinvolgendo con le nostre attività di Sup-Canoa-Kayak- Dragonboat chiunque ami divertirsi in mare o abbia desiderio di manifestare la propria vicinanza a Chiara, alla sua famiglia e a tutte le persone che si vedono costrette ad affrontare una malattia rara".

Protagoniste della manifestazione, le dragonesse dell’Asd, che hanno fatto camminare il drago in nome di Chiara e dell’associazione ‘Poic e dintorni Onlus’ fondata nel 2019 ad opera di Ornella Spada e Alessandro Palmitelli genitori di Lara, affetta da Poic dalla nascita.

Paola Pieragostini