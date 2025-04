Pro Loco porta doni a ’Il Girasole’. Ci sono pure i candidati sindaco

La tombolata natalizia, iniziativa promossa dalla Pro Loco cittadina in collaborazione con associazioni cittadine, è stata un momento corale, che ha visto coinvolta tutta la città e aveva uno scopo benefico. Logico quindi che, nell’incombere della campagna elettorale, alla consegna dei due buoni acquisto per materiale didattico utile all’attività del Centro socio educativo e riabilitativo ‘Il Girasole’ il presidente Giovanni Martinelli abbia voluto invitare tutti e quattro i candidati sindaco (in ordine alfabetico): Gionata Calcinari, Rossano Orsili, Enrico Piermartiri, Mirco Romanelli che, ovviamente, hanno accettato di condividere un bel momento di comunità. Per la Pro Loco erano presenti, oltre al presidente, anche la vicepresidente Fantuzi e il segretario Viti.

L’occasione è stata utile anche per visitare una bella realtà dell’Ambito Sociale XX, che si trova in pieno centro città, in posizione strategica anche per consentire agli utenti di interagire con la cittadinanza e partecipare alle iniziative che vi vengono promosse. Da parte del personale dello Cser e degli ospiti c’è stato il ringraziamento per il graditissimo dono ricevuto. Inevitabilmente, c’è stato anche l’invito ai quattro candidati sindaco a riservare una particolare attenzione e a mostrare sensibilità, nei rispettivi programmi elettorali, per il sociale, tenendo in considerazione le problematiche con cui convivono cittadini che, per i più svariati motivi, si trovano ad aver bisogno di un supporto vero e concreto da parte dell’ente locale, per vedersi riconosciuta la possibilità di condurre una vita gratificante, fatta di servizi ma anche di sani momenti di aggregazione e inclusione.

m.c.