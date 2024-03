Rebecca Procaccini brilla alla Cocktail Competition

I cocktail portano bene al Tarantelli – Urbani e anche quest’anno, l’istituto professionale alberghiero ha brillato grazie a Rebecca Procaccini (5 C) che si è distinta al concorso interregionale ‘Tonia Sauro Cocktail Competition’ di Novafeltria, aggiudicandosi il premio speciale ‘Guido Villa’ per il ‘Food Pairing Experience’. Erano 10 le scuole di diverse regioni. La Procaccini ha proposto il cocktail ‘Semplicemente Tonia’ (utilizzando gli ingredienti forniti dal concorso: succhi, distillati, liquori, sciroppi e infusi) e l’ha abbinato al ‘Finger food’, denominato ‘Il Piceno in un barattolo’, con ciauscolo, mela rosa dei Sibillini, crostini di filone marchigiano, nebulizzata di Anisetta Meletti. Il drink è stato accompagnato da una illustrazione del suo significato, dedicato a un ricordo o un’esperienza vissuta. "Queste iniziative sono piacevoli occasioni di confronto con altre realtà" il commento della dirigente scolastica, Laura D’Ignazi