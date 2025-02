Ruggeri: "È un momento che tutto ci va storto"

La Fermana viene sconfitta al 95’ in rimonta a Chieti, sprofondando sul fondo della classifica. Situazione sempre più complicata per la formazione marchigiana, come testimoniano le parole del Direttore generale Federico Ruggeri al termine della partita: "Il rammarico, oltre alla sconfitta nel finale, è il non aver sfruttato meglio un ottimo primo tempo. Anche nel finale, a 2’ dalla fine, potevamo andare in vantaggio con Mavrommatis. Purtroppo se non sfrutti le occasioni poi non vinci e rischi di essere punito come è accaduto in pieno recupero". Queste le prime parole del dg della Fermana, che poi aggiunge: "È un momento dove tutto ci va storto, di sicuro ci mettiamo anche del nostro, ma c’è bisogno che qualcuno ci metta la faccia. Non possiamo rimproverare nulla alla squadra, ma la verità è che siamo ultimi in classifica e dobbiamo dare una svolta a questo finale di stagione. Sappiamo che il mister ed i ragazzi possono dare questa svolta, per noi è fondamentale raggiungere la salvezza per la società ed i tifosi che ci supportano e sopportano nonostante le difficoltà". In chiusura Ruggeri prova ad indicare la strada: "Bisogna restare uniti, faremo di tutto per raggiungere una salvezza che per noi è lecita. Tutti ci fanno i complimenti, poi però i punti sono quelli. Nei momenti di svolta siamo sempre stati puniti, dagli episodi o dai nostri errori. Io non credo nella sfortuna, ma credo nei meriti e nei demeriti. Niente è finito, ci sono ancora tante battaglie e alla fine faremo i conti".