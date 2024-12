"Saranno posati dei pali di fianco alla ferrovia . Che sta succedendo?"

Pubblichiamo la segnalazione di un cittadino: "In via XX Settembre stanno mettendo delle mostruose installazioni metalliche fuori della sede ferroviaria, cioè sul suolo pubblicoe. Vorrei sapere che stanno facendo. Nella zona centro fino agli ex campi da bocce stanno queste installazioni metalliche che fanno pensare che poseranno il palo fuori sede ferroviaria, cioè sul muro dove stanno gli oleandri. È una cosa di un impatto spaventoso. Inoltre sono cose permanenti che ricadono su proprietà comunale".