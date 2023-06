Scuolabus, iscrizioni entro la metà di luglio

L’Ufficio servizi scolastici del Comune informa che è stato prorogato al 14 luglio il termine per le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico 20232024, che verrà attivato per tutti i plessi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale. L’iscrizione allo scuolabus, le cui tariffe come deliberato dalla Giunta Comunale per i residenti rimangono invariate, senza alcun aumento né incremento, va rinnovata ogni anno a prescindere dalla scuola frequentata dall’alunno ed in caso di fratelli occorre presentare una domanda per ogni studente. L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il modulo on-line accessibile dal sito del Comune che consente una immediata registrazione formale del servizio a domanda individuale all’apposito link. Gli studenti che usufruiscono in via eccezionale dei servizi di trasporto attivati per motivi straordinari debbono effettuare comunque l’iscrizione on-line. Senza l’iscrizione annuale non è possibile accedere al servizio di trasporto scolastico, per le domande effettuate oltre la scadenza gli interessati, prima di presentare la richiesta, dovranno contattare l’ufficio autoparco (0734284330 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12) per verificare la disponibilità dei posti sullo scuolabus. Per gli iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie, la presenza di un genitore, o suo delegato, alla fermata è obbligatoria per l’intero periodo del calendario scolastico ufficiale. Qualora non si intenda più usufruire del servizio trasporto scuolabus è necessario dare comunicazione di recesso mediante apposito modulo (reperibile nella sezione modulistica dei servizi scolastici e socio-sanitari presente nell’home page del sito del Camune. Informazioni ai numeri 0734284279 - 0734284303 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) o alla mail [email protected]