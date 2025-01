Secondo appuntamento con la stagione di prosa . Domani c’è Shakespeare

Secondo appuntamento con la stagione di prosa al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, che domani 15 gennaio alle 21 proporrà una delle classiche commedia di William Shakespeare, ovvero ‘Molto rumore per nulla’. L’opera sarà portata in scena da Lodo Guenzi e Sara Putignano, insieme a Paolo Mazzarelli, Francesco Migliaccio, Marco Quaglia e con Romina Colbasso Lorenzo Parrotto per la regia di Veronica Cruciani. Come in molte delle commedie del Bardo, si tratta di una storia giocata su scambi di persona, intrighi, duelli e giochi di parole. E proprio i giochi di parole vengono ad assumere in questa vicenda un significato fondamentale: tutta l’opera si articola infatti su equivoci originati in prima battuta da quello che i protagonisti dicono. ‘Molto rumore per nulla’, è una delle migliori opere di Shakespeare. I due protagonisti dell’opera sono Beatrice e Benedetto, hanno tendenze linguistiche che li definiscono. Beatrice è vista come la ‘bisbetica’ a causa della sua ‘lingua tagliente’. Mentre lo stile di conversazione metaforico di Benedetto è ciò che porta Don Pedro a definirlo ‘dalla sommità della testa alla pianta del piede tutta allegria’. Questo è senza dubbio anche ciò che sta dietro alla battuta di Beatrice che definisce Benedetto ‘il giullare del principe’. Molto rumore per nulla è caratterizzato da una comicità ironica e d’effetto, ma nel testo risiedono anche riflessioni ben più complesse: come gli uomini e le donne vengano trattati in modo differente all’interno della società. a.c.