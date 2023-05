"Sgravi e incentivi per le start up"

Candidato sindaco Massimiliano Ciarpella

1 C’è stato modo e tempo di parlare di tutti i temi, ma se devo ribadire un concetto, sottolineo la centralità dei giovani. Non immagino la Porto Sant’Elpidio di domani senza il protagonismo delle nuove generazioni. Dobbiamo saper rispondere alle fragilità dei ragazzi, attraverso l’istituzione della figura dello psicologo di base; garantire un’edilizia scolastica moderna e di qualità e, in questa prospettiva, il nuovo polo ‘Urbani’ è il segno di una città che guarda al futuro; accompagnare con sgravi fiscali e incentivi le start up e le nuove imprese; varare misure calibrate sulle giovani coppie nelle politiche abitative. Dobbiamo stimolare il fermento culturale e aggregativo della nostra comunità.

2 L’elenco sarebbe lungo e abbiamo cercato, nel programma, di farci carico degli impegni più urgenti che abbiamo raccolto. In generale, abbiamo avvertito forte la richiesta di maggiore ascolto e considerazione da parte dell’amministrazione comunale nei confronti dei quartieri e delle associazioni: è un impegno che non disattenderemo. Parlando con i cittadini è emerso con evidenza quanto le tematiche sulla sicurezza e il decoro urbano siano sentite e vadano ad incidere sulla qualità della vita di tutti. Inoltre, ci viene chiesto di dare finalmente attuazione a quella vocazione turistica che non è mai stata costruita dalle precedenti amministrazioni.

3 Non parlerei di preoccupazione, ma avverto la responsabilità di fornire risposte soddisfacenti a chi ci avrà dato fiducia, come di ascoltare la voce di chi non ci sceglierà o non andrà a votare. Un grande impegno, nell’immediato, sarà la messa a terra dei progetti finanziati con fondi del Pnrr: serve correre per completare le opere, e tra queste spiccano la riqualificazione del centro città, le scogliere, la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico di alcune scuole. Inoltre, vogliamo mettere in campo un’azione incisiva, attraverso sgravi ed incentivi, per favorire il commercio di prossimità. Centrale anche il tema lavoro: istituiremo un tavolo consultivo ed investiremo sull’alta formazione.