Sindaci sulla Ciip: "Un accordo che va nell’interesse dei territori tutti"

Un accordo che va nell’interesse dei territori tutti, così i sindaci di Fermo Paolo Calcinaro, di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, di Petritoli Luca Pezzani, di Grottazzolina Alberto Antognozzi, di Ponzano Diego Mandolesi commentano la prossima nomina di Marco Perosa alla guida della Ciip: "In tutta onestà, noi sindaci del Fermano in questo rinnovo del Cda della Ciip ci siamo trovati di fronte ad una sfida ardua: poter, o saper, onorare al meglio possibile quanto fatto in tanti anni di presidenza dal compianto Pino Alati". Per i primi cittadini fermani quella di Alati è stata una figura forte, competente, di garanzia per tutti i territori, ma sicuramente un punto di riferimento onnipresente per noi tutti: "E l’effetto della composizione di questo sforzo unitario crediamo rappresenti un risultato eccezionale, in linea con il compito che ci eravamo appunto posti: oggi per la prima volta la Ciip ha un Cda composto in maggioranza da membri del Fermano, tra quelli presentati nella lista ordinaria (lista Sara Ciriaci e Gabriele Romanelli) e quello nominato a rappresentanza e tutela dell’intera comunità montana fermano-ascolana (Riccardo Tassi). Un risultato che ha visto un impegno comunque congiunto degli amministratori fermani, pur nelle proprie distinte ideologie o appartenenze politiche, pertanto un risultato che vale veramente il doppio e recupera quella forte sensazione di aderenza al Consorzio risalente alla presidenza di Pino". I sindaci ricorda che ci si appresta a vivere momenti molto importanti sugli investimenti di sviluppo, sul contenimento della crisi idrica, consci che il Fermano numericamente e qualitativamente potrà farlo da protagonista.