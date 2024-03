Studenti al lavoro su ’Innovazione digitale e turismo sostenibile’

L’Itet, Istituto tecnico statale economico e tecnologico "Carducci Galilei" di Fermo e Gieffe Research, eccellenza specializzata nell’innovazione tecnologica delle imprese, insieme, nello storico Palazzo dei Priori, per presentare i risultati di quello che è stato un percorso di sperimentazione scuola-lavoro sul tema "Innovazione digitale e turismo sostenibile". L’intuizione della dirigente Cristina Corradini è stata quella di voler trasferire agli studenti competenze innovative spendibili direttamente nella valorizzazione del territorio, in un ambito, quello riferito alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che oggi è divenuto centrale nel campo delle politiche di promozione turistica e territoriale. Gieffe Research ha messo a disposizione, oltre alla propria piattaforma tecnologica MyMarcheTravelling, i propri digital strategist che, in sinergia con docenti e studenti dell’Itet, hanno sviluppato un percorso di conoscenza e consapevolezza di strumenti digitali applicati al campo turistico: dai big data alle fonti di intercettazione dei dati, alla loro analisi fino al loro corretto utilizzo.

Gli studenti hanno così potuto toccare con mano quali siano le nuove competenze ricercate dal mondo del lavoro e soprattutto la loro acquisizione, con l’obiettivo di coltivare futuri professionisti in grado di governare l’innovazione digitale dei nuovi metodi e strumenti di lavoro in ottica sostenibile. Sono stati, infatti, proprio gli studenti, protagonisti nel ruolo di content managers della piattaforma di promozione turistica MarcheTravelling.Com: hanno accuratamente scelto argomenti esperenziali di qualità e sperimentato tecniche di scrittura e pubblicazione all’interno dell’app MyMarcheTravelling, misurandone il gradimento dei relativi canali web e social. La collaborazione con MarcheTravelling.Com ha pertanto restituito agli studenti due dimensioni formative fondamentali: una curriculare nella acquisizione di nuove conoscenze e competenze sulle più innovative tecniche di marketing digitale e promozione turistica, l’altra di carattere più generale, stimolando la riflessione su quanto cultura e innovazione siano i pilastri per la ricerca della sostenibilità economica e sociale.