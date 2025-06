Turbanti, cuscini e shopper per i pazienti di Oncologia

Turbanti colorati, morbidi cuscini e shopper per provare a dire con le mani ciò che a volte le parole fanno fatica ad esprimere. Un centinaio i manufatti realizzati tutti a mano, cuciti passo dopo passo, nel laboratorio intitolato Infinitæ CreAzioni dove per mesi tante volontarie si sono ritrovate per realizzare questi preziosi oggetti. Giovedì mattina sono stati donati ai pazienti del reparto di Oncologia dell’ospedale Murri di Fermo, accolti in ospedale alla piccola, ma molto emozionante cerimonia di consegna avvenuta nella sala di attesa del reparto, c’erano la presidente dell’associazione Infinitæ, che ha promosso il progetto, Rachele Zeppilli, Simona Romagnoli, che ha guidato tutte le donne con pazienza, passione e professionalità nella realizzazione degli oggetti, alcune rappresentanti del Centro Sociale San Marco e del Circolo Ricreativo Bocciofila Castiglionese, che hanno ospitato e sostenuto il laboratorio. Tutto il materiale è stato consegnato all’Anpof, l’associazione Noi per l’Oncologia Fermana, con la presidente Micaela Vitarelli, che poi assieme alle volontarie che ogni giorno operano nel reparto si occuperà di farlo avere ai pazienti. Presenti il primario del reparto, il dottor Renato Bisonni, e la dottoressa Barbara Esperide, psiconcologa. Bisonni ha ringraziato le due associazioni, Infinitæ e Anpof, per l’impegno, il supporto e la vicinanza ai pazienti del reparto che attraversano un periodo delicato e complesso della vita. Il momento della consegna degli oggetti "fatti a mano e con tanto cuore", come hanno detto le protagoniste del laboratorio Infinitæ CreAzioni, è stata la fine di un percorso molto emozionante, iniziato in autunno. Il progetto Infinitæ CreAzioni, ideato dall’associazione Infinitæ odv che si occupa sul territorio di dare sostegno alle donne operate di tumore al seno, si è sviluppato a partire da ottobre 2024: due volte al mese le volontarie si sono ritrovate la sera al Centro Sociale San Marco, cui successivamente si è unito anche il Circolo Ricreativo Castiglionese, condividendo fili, stoffe e idee.