FantaSanremo, è boom: le date e gli orari delle dirette Instagram

Porto Sant’Elpidio, 5 febbraio 2024 – A una manciata di ore, ormai, dall’ inizio del Festival e dalla scadenza dei termini per le iscrizioni delle squadre (alle 23,59 di stasera, salvo un eventuale extra time concesso dal team), il FantaSanremo si conferma un gioco di grande appeal per appassionati di musica e non.

Un gioco ormai virale che, al momento, ha superato i 2 milioni di utenti e i 3 milioni di squadre. S ono i dati snocciolati con l’enfasi del caso dalla banda del FantaSanremo. Una ‘festival mania’ dilagante legata al gioco ideato dai ragazzi di Porto Sant’Elpidio che, grazie a Rai Pubblicità, sono già a Sanremo, al Forte Santa Tecla, dove hanno ‘ricostruito’ il Bar Papalina (momentaneamente traslocato dal quartiere Corva alla città dei fiori) per un coffe time per cantanti e ospiti vari. Da lì, il team passerà al setaccio le cinque serate del Festival, assegnando i punteggi in base ai bonus e ai malus previsti dal regolamento. E quest’anno, tra le tante novità anche la Fanta Orchestra Bontempi e 20 punti in ballo per l’artista che la dirige o si esibisce con l’esilarante orchestra.

Le dirette su Instagram: quando sono

Il team realizzerà dirette e contenuti Instagram e TikTok. Una prima diretta è prevista per oggi alle 19,30, mentre da domani fino a sabato, gli appuntamenti fissi, sempre su Instagram, sono alle 17 per la diretta Var e alle 19,30 per la diretta pre serata, oltre a dirette estemporanee effettuate durante le pause pubblicitarie del Festival.