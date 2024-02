FantaSanremo 2024: chi ha vinto. La classifica

Fermo, 11 febbraio 2024 – La Sad si aggiudica l'edizione 2024 del FantaSanremo. Sul podio anche Dargen D'Amico e Angelina Mango. La Sad si aggiudicano il FantaSanremo 2024. Gli autori e interpreti di “Autodistruttivo” hanno conquistato 486 punti precedendo Dargen D'Amico con 460 e Angelina Mango con 420.

Avvincente il testa a testa con Dargen D'Amico, in testa nella classifica generale nelle prime tre serate, che alla fine si è risolto con il distacco minore fra primo e secondo nella storia del FantaSanremo, solo 26 punti.

A determinare la vittoria di La Sad il crescendo in termini di punteggio che hanno avuto dalla terza serata in poi, 145 punti sia giovedì che venerdì e 101 ieri malgrado il malus di -24 per il 27esimo posto nella classifica del Festival.

Entusiasmante e ricco di soddisfazioni per i suoi fantallenatori anche il FantaSanremo di Dargen D'Amico che può “recriminare” per il malus di -10 derivato dalla 20esima posizione nella classifica di Sanremo 2024 e per non aver sfruttato la possibilità di accaparrarsi qualche bonus settimanale.

Terza la vincitrice del Festival, Angelina Mango, che grazie ai punti conquistati ieri con la vittoria, i riconoscimenti per il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e per il Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione, è risalita dal 15esimo posto al gradino più basso del podio.

La classifica dei cantanti

1) La Sad (486 punti) 2) Dargen D'Amico (460 punti) 3) Angelina Mango (420 punti, solo in finale ne ha totalizzati 200) 4) Il Tre (415 punti) 5) BigMama (414 punti) 6) Emma (389 punti) 7) Il Volo (383 punti) 8) Negramaro (382 punti) 9) Bnkr44 (359 punti) 10) Alfa (348 punti) 11) Annalisa (335 punti) 12) Renga e Nek (334 punti) 13) Maninni (333 punti) 14) Loreda Bertè (327 punti) 15) Mr Rain (314 punti) 16) The Kolors (313 punti) 16) Diodato (313 punti) 18) Sangiovanni (310 punti) 19) Ghali (305 punti) 20) Ricchi e Poveri (303 punti) 21) Rose Villain (299 punti) 22) Geolier (290 punti) 23) Fred De Palma (280 punti) 24) Santi Francesi (269 punti) 25) Mahmood (259 punti) 26) Fiorella Mannoia (250 punti) 27) Gazzelle (196 punti) 28) Irama (195 punti) 29) Alessandra Amoroso (174 punti) 30) Clara (147 punti)