Natale a Fermo, selfie in piazza per Cecchi Paone e il marito

Fermo 25 dicembre 2023 - Selfie in piazza per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. I due si sono sposati il 22 dicembre, l’unione civile è stata celebrata a Napoli. Il 62enne giornalista e divulgatore scientifico e il 23enne imprenditore Simone Antolini, nel pomeriggio hanno fatto un giro in centro a Fermo, città natale marchigiana di Antolini.

La coppia è stata accolta calorosamente dai presenti e alcuni di loro hanno chiesto di fare selfie insieme. In piazza hanno incontrato anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinario. La cerimonia dell'unione civile, affollata da fotografi, telecamere e tanti amici e attivisti che l'avevano colorata con look sgargianti, si era svolta al Maschio Angioino. Testimoni l'ex moglie del divulgatore e la cugina del giovane.