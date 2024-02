FantaSanremo chiude le iscrizioni con numeri da record

Porto Sant’Elpidio, 6 febbraio 2024 – Alla chiusura delle iscrizioni al FantaSanremo, i ragazzi del team sono rimasti increduli nel constatare i numeri raggiunti in questa edizione da record del fantasy game legato al festival della canzone italiana: 2.656.000 gli utenti, (più di 1 milione rispetto al risultato, già straordinario, dell’anno scorso), 4.201.022 squadre (superata la quota dell’anno scorso che era di circa 4,2 milioni) e 492mila leghe (erano 278 nel 2023), commentano dopo la chiusura delle iscrizioni, posticipata con un extra time di 16 ore a questo pomeriggio alle 16.

Il team FantaSanremo mentre raccoglie le iscrizioni

A spingere ancora più in alto l’asticella, il vero e proprio boom di iscrizioni dell’ultima settimana, in particolare negli ultimi due giorni con più di 800mila utenti iscritti e oltre 1,5 milioni di squadre create. Sito e app presi letteralmente d’assalto tanto da creare qualche piccolo problema e indurre i team a concedere la proroga di diverse ore per consentire a tutti di partecipare e vivere il festival con maggiore coinvolgimento.

L’artista più scelta dai fantallenatori, con oltre 1,2 milioni di preferenze è Emma, gettonatissima anche come capitano di squadra, scelta da 800mila fantallenatori. Ottimo anche il riscontro di Annalisa, Santi Francesi, Loredana Berté e Angelina Mango.

A partire dal stasera il team di FantaSanremo sarà pienamente operativo nello spazio del Forte Santa Tecla, nella splendida location nel porto di Sanremo, il team passerà al setaccio le cinque serate del Festival, assegnando i punteggi in base ai bonus e ai malus previsti dal regolamento e garà dirette su Instagram e TikTok.